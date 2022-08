UFRN lança concurso com 103 vagas; as oportunidades são para os níveis médio e superior

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp), lança edital de concurso com oferta de 103 vagas para Técnico-Administrativos em Educação, voltado para cargos de nível superior, médio e técnico.

O processo seletivo será realizado pelo Núcleo Permanente de Concursos (Comperve), que irá disponibilizar as informações sobre o certame nesta sexta-feira, 26.

As inscrições acontecem exclusivamente via internet, das 8h do dia 17 de outubro até as 23h59 do dia 21 de novembro. As provas estão previstas para o mês de janeiro de 2023.

As taxas de inscrição têm valores de R$ 80 a R$ 150. O salário-base dos cargos ofertados varia entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, a depender do nível de classificação (C, D ou E).

O cargo com mais vagas disponíveis é o de assistente em administração, com 50 vagas em Natal, duas para Caicó e Currais Novos e duas para Santa Cruz. O cargo requer formação com ensinos médio ou médio profissionalizante completos para uma carga horária de 40 horas semanais.

São ofertadas vagas para: analista de tecnologia da informação, nas áreas de desenvolvimento e segurança da informação; assistente social; biomédico; engenheiro, nas áreas mecânica, civil (hidrosanitário e estrutural) e elétrica; enfermeiro (área obstetrícia); fisioterapeuta; técnico em assuntos educacionais; pedagogo; médico veterinário; médico – cirurgia geral; médico – cardiologia; médico – gastroenterologia; médico – neurologia; médico – infectologia; químico; técnico em enfermagem; técnico em tecnologia da informação; técnico de laboratório/mecânica; técnico de laboratório/edificações; técnico de laboratório/análises clínicas; técnico de laboratório/parasitologia; técnico de laboratório/metrologia; técnico de laboratório/petróleo e gás; técnico em contabilidade; assistente de alunos; assistente em administração.

Os conteúdos programáticos para todas as provas do concurso serão disponibilizados na página da Comperve a partir do dia 15 de setembro.

Os candidatos serão avaliados quanto a conhecimentos básicos e específicos, mediante aplicação de provas objetivas e discursivas (redação) e prática, de caráter eliminatório e classificatório, a depender do cargo.

Durante a validade do concurso, caso surjam novas vagas além das ofertadas, os candidatos serão designados para qualquer das Unidades da UFRN (Natal/RN, Macaíba/RN, Caicó/RN, Currais Novos/RN, Santa Cruz/RN), segundo critério administrativo.

O edital será publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 26.

Veja o edital completo AQUI.