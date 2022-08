A França é vista como a principal favorita no Catar 2022

A menos de 100 dias da Copa do Mundo, a lenda do Les Bleus Marcel Desailly em entrevista recente falou sobre a glória da seleção francesa em 1998 e o que ele espera na Copa do Mundo do Catar. Acredita no sucesso da seleção Francesa e destaca o potencial de Kylian Mbappe

A menos de 100 dias da Copa do Mundo, a lenda do Les Bleus Marcel Desailly deu recentemente uma entrevista onde falou sobre a glória de 1998 e o futuro da França na Copa do Mundo do Catar.

O ex-zagueiro de 53 anos, que agora é um embaixador do torneio para a Copa do Mundo no Catar, acredita que a França ganhará uma segunda Copa do Mundo consecutiva, pois nenhum outro país pode competir com sua nação.

Quando a França foi campeã do mundo em 1998, este foi um momento dourado para uma geração dourada, incluindo o capitão e atual chefe da seleção nacional Didier Deschamps e os favoritos do Arsenal Thierry Henry, Emmanuel Petit e Patrick Vieira.

Dentro de 100 dias, no Catar, a atual equipe da França estará concorrendo para fazer o mesmo. Vinte anos depois, no entanto, eles esperam se mostrar melhor do que seus antecessores, que saíram na fase de grupos depois de não marcarem um gol.

“Em '98, não éramos a melhor equipe”, diz Desailly. “Mas queremos provar para o mundo inteiro que éramos os melhores. De '99 a '01, nós éramos o número 1. Com isso houve muito estresse, pressão, e não conseguimos lidar com isso quando a Copa do Mundo chegou em 2002”.

“A atual Seleção Nacional da França não tem o peso do sucesso em sua consciência. Eles são mais jovens, eles têm muito mais para vir. Pense no Kylian Mbappe, ele não se dá conta. Ele está à procura de mais. Acredito que eles não vão enfrentar a mesma pressão. Acho que Mbappe é uma arma incrível para a França. Agora, temos Karim Benzema, também. Eu espero que a França afaste os brasileiros, argentinos, holandeses e belgas no campeonato. Acredito que a França pode vencê-lo”, concluiu Desailly.

O técnico principal do Real Madrid, Carlo Ancelotti, também nomeou seus favoritos para a Copa do Mundo de 2022, sendo a França o candidato número um para o título de campeão.

“O Brasil e a França têm as seleções mais fortes, seguidos, em minha opinião, pela Argentina. A equipe de Lionel Scaloni está de volta ao nível superior, além de ter sempre Messi. Outra equipe forte a ter em mente é a Espanha. Acrescentarei também a Inglaterra e a Alemanha, onde o processo de renovação da equipe está em andamento", disse Ancelotti.