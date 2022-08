Programação de jogos: o novo fenômeno do mercado

Desde a pandemia causada pelo Covid-19, o mercado de programação experimentou um boom exponencial de crescimento. Afinal, diversas empresas que não tinham funcionamento on-line tiveram que recorrer a programadores para se manterem funcionando. No entanto, independente do cenário, o setor de jogos vem crescendo a cada dia, e os melhores cassinos no Brasil estão buscando programadores.

Independente do cenário de pandemia ou não, o nicho de jogos há um tempo vem crescendo e carecendo de profissionais hábeis para o desenvolvimento dos games. Isso porque, apesar da área de programação ter crescido e de já haver vários profissionais no mercado, o setor de jogos necessita de habilidades extras.

Como, por exemplo, a habilidade de design, de trabalhar com front end e muitas outras. Sendo assim, ainda que profissionais se formem em Ciências da Computação, Análises de Sistemas e áreas correlatas, eles ainda precisariam de aperfeiçoamento para adentrar no nicho de games, e muitos profissionais acabam por não dedicar mais tempo ao acréscimo de aprendizado.

Isso ocorre em parte, pelo fator do mercado de TI está tão aquecido que assim que o profissional termina o curso (ou até mesmo antes), as empresas já o contratam para cargos iniciais com valores elevados, muito maiores dos que os pagos em qualquer outra área, com exceção talvez de medicina.

Com isso, os jovens que acabaram de se formar, já adentram em empresas gigantes, sendo fisgados por salários astronômicos e não acabam se aprimorando ou seguindo para o setor de jogos, que vale mencionar que pagam tão bem quanto ou até mesmo mais do que empresas do setor de tecnologia.

Estima-se que até 2025 o Brasil irá precisar de quase 800 mil funcionários na área de tecnologia. O crescimento tecnológico já vinha aumentando a passos menores, mas com o cenário pandêmico as coisas parecem ter acelerado a níveis gigantescos, carecendo de profissionais aptos para manterem diversas empresas funcionando.

Foi o caso de empresas do setor de construção civil, como lojas de ferramentas e materiais de construção, que antes da pandemia contavam apenas com um pequeno site on-line para venda de ferramentas e materiais, o que era inovador para o momento, mas que, no cenário pandêmico em que a circulação de pessoas na rua estava limitada, viu o número de pedidos crescer a um ponto em que o site que existia não foi mais capaz de lidar com o número de pedidos.

Dessa maneira, essas empresas buscaram desesperadamente profissionais da área de tecnologia para aprimoramento de seus sistemas, contratando até mesmo estudantes que nem sequer haviam concluído os cursos. Assim, com o aumento e procura por jogos virtuais e a necessidade de um mercado que atenda os gostos dos usuários, o setor de jogos visa faturar bilhões em um período de dois anos.

Nesse passo, se você já está na área de TI ou pretende ingressar na área, vale a pena estudar suas opções e talvez investir em um curso de programação de jogos. Atualmente, são vários disponíveis no mercado, com durações e níveis variados.