Cassinos Online: 5 recursos fundamentais

Com o crescimento das apostas esportivas, o jogo online se tornou a forma dominante de entretenimento para muitas pessoas. No entanto, este não é o único tipo de aposta que vem crescendo nos últimos anos. Os cassinos online superaram os cassinos terrestres outrora dominantes após a pandemia.

Essa explosão no setor levou ao surgimento de novas plataformas, como o 7Slots, voltados para os jogos de slots, mesa e roleta. . O grande número de cassinos disponíveis para se inscrever pode deixar muitos jogadores coçando a cabeça - como eles diferenciam um cassino online de primeira linha de uma opção mais básica? Com isso, os apostadores devem aprender a priorizar quais são os recursos fundamentais que todo cassino deve trazer. Além do licenciamento apropriado e uma boa reputação, aqui estão cinco recursos que deve procurar em seu próximo cassino online:

1. Ofertas de bônus consistentes

Dificilmente existe um cassino online que não ofereça aos jogadores novos e existentes a oportunidade de ganhar mais dinheiro e aumentar sua banca através dos diferentes bônus e promoções oferecidas. Esta é uma característica muito importante no mundo dos casinos online, principalmente quando há tantas opções.

Um bom bônus de boas-vindas é uma das maneiras pelas quais um cassino pode oferecer aos novos jogadores uma boa experiência em seu site. Afinal, dá aos eles a chance de testar os jogos oferecidos pelo cassino gastando menos dinheiro.

Mas os bônus não devem parar por aí; o melhor cassino deve continuar lançando os novos bônus e ofertas promocionais regularmente. Por exemplo, os cassinos online podem lançar torneios de slots de fim de semana ou criar uma oportunidade para os jogadores reivindicarem rodadas grátis quando creditarem em suas contas. Os jogadores devem ser tratados com grandes recompensas, ofertas e bônus.

2. Programa de recompensas

Assim como você esperaria um programa de fidelidade em um teatro ou uma loja de departamentos, você também deve esperar que um cassino online crie programas personalizados para cada cliente. Os programas de recompensas geralmente estendem ofertas específicas para títulos que um jogador gosta, seja caça-níqueis ou roleta.

Os melhores programas de recompensas do mercado também oferecerão bônus sazonais, geralmente baseados em feriados ou outros tópicos da cultura pop. O princípio básico: quanto mais você joga, mais você deve ser recompensado.

3. Suporte eficaz ao cliente

Mesmo as plataformas de jogos online mais perfeitas podem ter alguns contratempos. Às vezes, isso se resume a um servidor sobrecarregado se houver muitos jogadores ativos. Outras vezes, pode haver um problema ao depositar ou retirar fundos. Independentemente do problema, uma plataforma deve ter um suporte ao cliente eficaz.

O sistema de suporte ao cliente do cassino online deve ser inteligente, amigável e acolhedor. O suporte ao cliente também deve ser facilmente contatado por vários meios, como telefone, chat ao vivo ou e-mail. De fato, qualquer cassino online sem suporte ao cliente eficiente é uma indicação lúcida de que esse cassino é fraudulento, e você deve tomar cuidado com isso.

4. Boas Opções de pagamentos na banca

Você deve repensar sua escolha de um cassino se ele não fornece uma variedade de métodos de pagamentos para colocar saldo na sua conta. A disponibilidade de fundos e as taxas de câmbio têm uma influência significativa na sua banca. Por exemplo, o Pix é um método de pagamento para quem deseja dinheiro instantâneo em sua conta. No entanto, um TED pode demorar de 30min a mais e os boletos demoram ainda mais, até 3 dias.

Antes de se inscrever em um cassino online, confira as regras de retirada do cassino. Muitos cassinos utilizam o mesmo de depósito como meio de saque, portanto, se certifique de que poderá retirar seu dinheiro por determinada forma de pagamento. Além disso, se utilizar um bônus de boas-vindas, terá que tomar cuidado para não fazer o saque antes de cumprir os requerimentos de conversão. Em alguns casos será preciso apostar entre 5 a 50 vezes o valor do prêmio recebido.

A empresa também deve fornecer informações transparentes sobre quanto tempo os depósitos e saques geralmente levam. Um tempo de resposta aceitável cairá entre 24 horas e, em alguns casos, até uma semana. Lembre-se de que muitas empresas optam por usar um serviço de terceiros para lidar com suas transações e segurança financeira, sendo um padrão do setor.

5. Disponibilidade móvel

O cassino deve ser compatível com dispositivos móveis à luz da crescente prevalência de dispositivos móveis. Aplicativos para vários cassinos estão disponíveis para sua conveniência. É raro um aplicativo exibir toda a biblioteca de jogos disponíveis, mas quando isso acontecer, os mais populares serão destacados. Se um aplicativo móvel não estiver disponível, o site do cassino deve ser compatível com dispositivos móveis.

Se tiver um aplicativo disponível para o iOS, ele deve estar localizado na Apple Store. Caso não o encontre, verifique no próprio site do cassino se há algum .apk a ser a instalado. Normalmente, quando o cassino possui aplicativos móveis, seus símbolos ficam na parte de baixo do rodapé em todas as páginas. O aplicativo para Android, por sua vez, só é baixado diretamente no site, porque a Google Play Store não permite casas de apostas em sua loja. Mas, de um jeito ou de outro, o cassino deve ter um passo-a-passo de como fazer o download e instalar seu aplicativo.