Homicídio registrado na tarde desta terça-feira (30) no bairro Sumaré, em Mossoró

A vítima foi identificada como Nikolas Yuri Bezerra Fernandes, de 22 anos, morto a tiros na Rua João Nepomuceno de Moura. A esposa da vítima contou aos policiais que eles estavam em casa, quando o marido recebeu uma ligação. Ele informou que ia descer para receber um dinheiro. Pouco tempo depois, ela já ouviu os disparos. A mulher conta que quando correu, encontrou Nikolas caído no chão, já sem vida. Com mais este caso, Mossoró chega a marca de 114 homicídios no ano de 2022.