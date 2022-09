Prefeitura de Grossos garante reabilitação oral e distribui mais de 230 próteses dentárias

Trabalhar para o fortalecimento das ações de saúde em benefício do povo, é marca registrada da gestão Cinthia Sonale, e partindo desse pressuposto, a Prefeitura de Grossos realizou nesta quarta-feira (31) na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves, a entrega de próteses dentárias para a população. Nesta ação coordenada pela Secretaria de Saúde, cerca de 78 pessoas foram beneficiadas com 139 próteses.



"É a segunda vez que acontece a distribuição das próteses para a população. Conforme compromisso acordado na campanha, estou investindo onde é preciso e necessário, na saúde. Dessa forma é evidente o zelo e cuidado que nossa gestão tem com os grossenses. O reflexo dos investimentos na saúde vai muito além e está presente em todos os atendimentos especializados que hoje dispomos nas UBS`s do município", comentou a prefeita Cinthia Sonale.



De fato, o compromisso com a saúde local é notório, a exemplo do que aconteceu no último dia 23 de junho, quando a prefeitura distribuiu para um grupo de 47 pessoas, 94 próteses dentárias. Com a entrega de hoje, somadas às do mês junho, um total de 125 pessoas foram beneficiados com 233 Próteses e que agora já podem sorrirem e usufruírem de mastigação saudável. Os acessórios foram comprados com recursos próprios do município.



Para a Coordenadora da Atenção Básica do município, Camila Alves, a entrega das próteses é mais um motivo de alegria, pois beneficia a população. " É um projeto de grande relevância da gestão Cinthia Sonale, projeto pioneiro que devolve para os pacientes além da estética, a melhoria da mastigação e consequentemente a qualidade de vida dessas pessoas", enfatizou a coordenadora.



Todos os pacientes foram referenciados pelos dos postos de saúde que passaram por avaliação prévia para constatação da necessidade de uso do acessório. A Prefeitura Municipal de Grossos informa que está dando continuidade com a oferta de próteses dentárias com terceira etapa, e que brevemente novas vagas serão abertas para a população.