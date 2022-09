PMM abre inscrições para a 73ª edição da Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado

Promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), será realizada no próximo dia 25 de setembro, às 8 horas, no circuito de rua a ser instalado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural de Mossoró, bairro Centro. As inscrições se estenderão até o próximo dia 20 e estão sendo feitas exclusivamente de forma on-line, pelo endereço eletrônico provaciclistica.prefeiturademossoro.com.br, onde está disponível todo o regulamento da competição. A taxa de inscrição é a mesma do ano passado, R$ 50,00.