Figurinhas raras da Copa do Mundo do Catar chegam a custar até R$ 1,5 mil

A Copa do Mundo 2022 só será iniciada no dia 20 de novembro, mas os preparativos já começaram e a procura por itens do mundial já está movimentando o comércio. Em Mossoró, além de camisas e itens das Seleções, a procura tem sido grande pelo álbum e figurinhas da copa.

Nesta terça-feira (6) nós procuramos a Barraca do Ademar, conhecida por ser o principal ponto de troca e venda de figurinhas na cidade No local, fomos informados que está tudo esgotado, sem previsão de chegada de álbuns e novas figurinhas.

No entanto, encontramos o Adriel Duarte, que vende as figurinhas de forma avulsa, para quem quiser ir se preparando para a montagem do álbum. Segundo ele, a procura tem sido grande pela figurinhas do craques da copa, sendo a do Neymar a campeã de vendas.

Adriel contou que a cartela com 5 figurinhas aleatória está custando R$ 4. O colecionador também pode escolher aquela que deseja comprar. Estas variam entre R$ 3 e R$ 10, de acordo com o jogador desejado.

Há ainda as figurinhas consideradas raras, prato e ouro, que podem chegar a até R$ 1500, segundo a estimativa da Panini, empresa responsável pela produção dos álbuns e figurinhas. A estimativa é que exista uma figurinha ouro a cada 1900 pacotes. Uma verdadeira loteria de figurinhas.

Társila Caldas, que é da cidade de Assú, aproveitou a visita à Mossoró para comprar figurinhas para o álbum do filho, que tem 14 anos. Ela explica que já fez a compra do álbum pelo site da Panini e está aguardando chegar. Enquanto isso, está garantido o estoque de figurinhas.

Segundo ela, na cidade de Assú a procura também tem sido grande, mas os itens também já esgotaram por lá.

E os interessados em garantir as figurinhas, podem procurar o Adriel, todos os dias, na Barraca do Ademar, que fica ao lado da Feminina, esquina com a Praça do Pax, no Centro.

No domingo, a partir das 7h, também há um encontro de colecionadores, na mesma barraca, onde podem ser realizadas compra e troca de figurinhas.