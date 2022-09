Últimos dias de inscrição para a Corrida UnP 20 Anos em Mossoró

A corrida acontecerá no dia 9 de outubro. As inscrições para o lote final podem ser feitas até sexta-feira, 09 de setembro. Atletas de ambos os sexos, masculino e feminino, podem escolher entre as categorias 5km e 10km. Para cada modalidade estão disponíveis dois kits. O kit Medalha é composto por número de peito, medalha de metal pós-prova, hidratação, kit fruta e chip cronometragem; o Kit Completo oferece os mesmos componentes do anterior e mais uma camiseta em poliamida. Os kits serão entregues aos atletas nos dias 07 e 08 de outubro.