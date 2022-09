Ruas do bairro Sumaré recebem pavimentação do tipo intertravada

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), está com obras em andamento no bairro Alto do Sumaré, na zona Leste.

A construção da pavimentação do tipo intertravada ofertará à população da região uma série de benefícios.

No bairro, a obra de pavimentação intertravada contempla a rua Lourival Caetano Ferreira e suas travessas compreendendo 1.500 metros de extensão e mais de 10.000 metros quadrados de área no bairro.

As máquinas e trabalhadores espalhados pela rua ditam o ritmo da obra que era aguardada há muitos anos pelos moradores da região.

Os investimentos realizados em infraestrutura viária vão tirar os moradores da lama e poeira para um pavimento de qualidade, proporcionando mais qualidade de vida, acessibilidade, mobilidade urbana e segurança à população.