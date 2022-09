Serra do Mel realiza Desfile Cívico em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil

A secretária municipal de educação, Milane Azevedo, ressaltou a importância do ato e parabenizou toda equipe envolvida pelo esforço, vontade e coragem, para que as escolas fizessem suas homenagens em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. “Foi lindo, apresentaram desenvoltura e beleza durante suas apresentações e para todos nós é um momento grandioso e de orgulho, despertando o interesse dos jovens pela história de nossa pátria”, disse a secretária Milane Azevedo.

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 9, no município de Serra do Mel, distante 4km de Mossoró, o Desfile Cívico em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil.

A cerimônia de abertura ocorreu com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Norte e do Município de Serra do Mel, seguido pela execução do Hino Nacional e do Hino de Serra do Mel.





Logo após, desfile com a participação da Escola Municipal Vila Rio Grande do Norte, da Unidade de Educação Integral Dejaine Karla, o Master Colégio e Curso e o batalhão do Tiro de Guerra, comandado pelo Sargento Moreno.

O desfile passou por diversas ruas da Vila Brasília e parando no largo da praça Cortez Pereira onde se executou o Hino da Independência, nas vozes dos estudantes, professores e autoridades do município.

Ao final, os alunos retomaram as escolas para a distribuição de lanche.





A secretária municipal de educação, Milane Azevedo, ressaltou a importância do ato e parabenizou toda equipe envolvida pelo esforço, vontade e coragem, para que as escolas fizessem suas homenagens em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil.

“Foi lindo, apresentaram desenvoltura e beleza durante suas apresentações e para todos nós é um momento grandioso e de orgulho, despertando o interesse dos jovens pela história de nossa pátria”, disse a secretária Milane Azevedo.