[COLUNA ESPLANADA] Proposta de para aumentar número de ministros do STF é desengavetada

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2022 - Nº 3435

PEC do Mais Ministros

A deputada Luiza Erundina (PSOL-DF) é das poucas que desfila no Salão Verde de cabeça erguida, sem manchas no currículo. Mas entrou na sua conta tema caro. É dela a autoria da PEC 275 (apresentada em 2013, no Governo Dilma), que aumenta de 11 para 15 o número de ministros do STF. O que ajudaria a presidente à época caiu nas graças de Bolsonaro agora, com a proposta desengavetada por aliados e avançando no Congresso. E por que avança? É trato velado de as vagas serem distribuídas por diferentes setores da praça e da política. Embora a nomeação fique a cargo do presidente do Congresso.





Ciro anima chefe

Na contramão dos índices da maioria dos institutos de pesquisa, o homem-forte do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira, anda comemorando números entre portas – e em alguns casos, com empresários apoiadores. Os tranckings nas mãos do chefe da Casa Civil apontam vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, e uma redução diária da diferença para o líder Lula da Silva (PT) nas regiões Nordeste e Sudeste. Por ora, uma guerra de índices, evidente, ganha os comitês. Mas congressistas experientes cravam que, se Lula quiser voltar à presidência, será mais fácil ganhar logo no primeiro turno. Lula sabe disso.

Vargas reaparece

Quem é vivo – e solto – sempre aparece no cenário político. Ex-deputado que ganhou certo poder como então vice-presidente da Câmara, o petista André Vargas (PR) anda tateando salas de grandes empresas que já lhe financiaram. Repete que será candidato a deputado federal em 2026; quando, assim espera, estará elegível. E já pede apoio.

Previsões

As pesquisas vão apontando potenciais eleitos para o Congresso, e há quem faça planos. Um cenário previsto: Roseana Sarney (MDB-MA), se eleita deputada federal, e Flávio Dino (PCdoB-MA), caso vença para senador, serão pré-candidatos às presidências da Câmara e Senado, respectivamente. O sonho de José Sarney é fazer da filha a presidente no salão verde – e tem o apoio de Bolsonaro para isso. Falta ele combinar com as urnas. Já Dino desponta para o Senado como um dos nomes para Lula. Tem na cola, porém, caso eleitos, fortes concorrentes: Renan Filho (MDB-AL), Camilo Santana (PT-CE) e Márcio França (PSB-SP).

Boiadeiro x Dantas

A pecuarista Bahia Boiadeiro pediu ao PGR Augusto Aras para federalizar a investigação do assassinato de seu pai, o ex-vereador Neguinho Boiadeiro. Ela acusa o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), de ser mandante do crime. Dantas diz que o caso foi esclarecido e executores presos.

Vale tudo

Causou muita surpresa a convocação de assembleia do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Maringá (PR), comandado por Antônio Carlos Nardi, um ex-secretário da ex-governadora Cida Borghetti. A ata cita adesão de variados segmentos, inclusive estabelecimentos de duchas, de massagem e setores de veterinária.

ESPLANADEIRA

# Estão abertas até hoje inscrições para 16ª CineBH International Film Festival, que começa dia 20. # Pravaler levanta R$ 238 milhões em Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. # ProUser Apps e TIM oferecem aplicativo gratuito para estudo em escolas do RJ. # Instituto Fadaris retoma atividades da iniciativa Pequenos Autores, Grandes Histórias. # Strattner fica em 3º lugar no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar - Saúde 2022. # Ministério da Saúde lança hoje projeto "Mulheres: Saúde Ambiental e Saneamento Rural".

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha