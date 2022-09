Transito é vida: Passeio ciclístico abre programação da Semana Nacional de Trânsito em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), promoverá na abertura da Semana Nacional de Trânsito, 18 de setembro, passeio ciclístico com objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre a importância de um trânsito seguro.



Serão abertas 550 inscrições para o passeio. Os participantes vão receber camiseta personalizada do evento, brindes e medalhas, mediante a troca de 2 kg de alimentos. As inscrições iniciam nesta quarta-feira (14), às 9h, e seguem até a quinta-feira (15). Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site oficial do evento: www.passeiociclistico.prefeiturademossoro.com.br



A retirada do kit acontecerá na sexta-feira (16), das 8h às 17h, no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. O inscrito deverá apresentar um documento oficial com foto para confirmar a participação e retirar o kit. No domingo (18), o passeio terá como ponto de partida o Corredor Cultural, ao lado do antigo Fórum, localizado na avenida Rio Branco, com concentração às 6h e largada às 6h30.

Com o tema “Juntos salvamos vidas”, a Semana Nacional de Trânsito realizará várias ações a partir do dia 18 de setembro. A programação com atividades de educação para o trânsito segue até o dia 25, onde será comemorado o “Dia do Trânsito”. O passeio ciclístico terá em torno de 10 km, percorrendo várias avenidas da cidade.



O Departamento de Mobilidade adianta que a proposta da iniciativa é conscientizar a população sobre a responsabilidade e respeito às leis de trânsito. Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, destaca que a participação da sociedade é fundamental para um trânsito harmônico e seguro.



“Na Semana Nacional de Trânsito queremos conversar com o condutor. Vamos promover várias atividades com a sociedade. São ações em escolas e avenidas da cidade. Queremos passar a mensagem que juntos poderemos fazer um trânsito seguro para todos”, disse.