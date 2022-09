Semana deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas no RN

O sistema de monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou a ocorrência de chuvas de baixa intensidade em todas as regiões do estado no final de semana.

Os maiores volumes ocorreram em São João do Sabugi (Central), com 1,8mm, Vila Flor (Leste), 1,4mm, José da Penha (Oeste) e Coronel Ezequiel (Agreste) 0,6mm. Os dados referem-se ao período entre às 9h15 da manhã da última sexta-feira (09) e o mesmo horário de hoje (12).

“Setembro, climatologicamente, é um mês de estiagem no Rio Grande do Norte. A previsão aponta a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas entre o litoral potiguar e o agreste potiguar decorrente de algumas condições metereológicas como a La Ñina, ventos de sudeste e o aquecimento das águas superficiais do oceano Atlântico”, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

As temperaturas, no litoral potiguar, deverão variar entre 20°C durante as madrugadas e 28°C, durante as tardes. Já no interior, as mínimas poderão atingir o mínimo de 16°C e máximas de 34°C.

O sistema de monitoramento pode ser acessado pelo seguinte endereço eletrônico: metereologia.emparn.rn.gov.br.

PREVISÃO DIA A DIA

12/09/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

13/09/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

14/09/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no litoral.

15/09/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no litoral.

16/09/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no litoral.

17/09/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no litoral e agreste.

18/09/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no litoral e agreste