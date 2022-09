Cinco programas de pós graduação da UERN conquistaram nota 5 na avaliação da CAPES

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulgou, nesta segunda (12/9), o resultado da Avaliação Quadrienal dos cursos de pós-graduação stricto sensu. Cinco Programas de Pós-graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) conquistaram conceito 5.



Os Programas Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular – Mestrado e Doutorado; Multicêntrico em Ciências Fisiológicas – Mestrado e Doutorado; Mestrado Profissional em Ensino de Biologia; Programa de Pós-Graduação em Letras – Mestrado e Doutorado; e Mestrado Profissional em Ensino de História subiram de nota 4 para 5.



Outros cinco programas subiram a nota de 3 para 4: Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais – Mestrado; Programa de Pós-Graduação em Geografia – Mestrado; Programa de Pós-Graduação em Ensino – Mestrado – POSENSINO; Mestrado Profissional em Filosofia – PROF-FILO; e Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido – Mestrado.



E os demais Programas de Pós-graduação mantiveram suas notas, sendo dois com nota 4 e oito com nota 3.



A avaliação, feita a cada quatro anos, é realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação vinculada ao Ministério da Educação que atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados brasileiros.