Maior reservatório do RN já acumula 61,39% da sua capacidade total

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado nesta semana pelo Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), indica que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, acumula 1.456.783.851 m³, correspondentes a 61,39% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. No mesmo período de 2021, o manancial estava com 1.271.679.415 m³, equivalentes a 53,59% da sua capacidade total.

As reservas hídricas superficiais totais do RN acumulam 2.278.249.958 m³, o que corresponde a 52,05% da sua capacidade total, que é de 4.376.444.842 m³. No mesmo período de 2021, as reservas hídricas acumulavam 1.978.584.417 m³, correspondentes a 45,20% da sua capacidade total.

O segundo maior manancial do RN, Santa Cruz do Apodi, acumula 252.078.965 m³, equivalentes a 42,03% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. Na primeira quinzena de setembro de 2021, o reservatório estava com 236.472.120 m³, percentualmente, 39,43% da sua capacidade total.

A barragem de Pau dos Ferros acumula 44.001.977 m³, correspondentes a 80,23% da sua capacidade total, que é de 54.846.000 m³. No mesmo período do ano passado, o manancial estava com 25.214.258 m³, equivalentes a 45,97% da sua capacidade total.

O Igarn monitora 47 reservatórios, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares.

Atualmente, 7 reservatórios monitorados pelo Igarn – dos 47 monitorados pelo órgão – apresentam volumes superiores a 90% da sua capacidade. São eles: Flechas, localizado em José da Penha, com 98,42%; o açude público de Encanto, com 96,47%; Santana, localizado em Rafael Fernandes, com 96,33%; Apanha Peixe, localizado em Caraúbas, com 94,33%; o açude de Marcelino Vieira, com 91,43%; Morcego, localizado em Campo Grande, com 91,18%; Riacho da Cruz II, localizado em Riacho da Cruz, com 90,32%. No mesmo período do ano passado, apenas o açude Flechas estava com mais de 90% da sua capacidade.

Já os reservatórios com volumes inferiores a 10% da sua capacidade são 9: Esguicho, localizado em Ouro Branco, com 1,34%; Zangarelhas, localizado em Jardim do Seridó, com 1,39%; Caldeirão de Parelhas, localizado em Parelhas, com 3,9%; Itans, localizado em Caicó, com 5,47%; Japi II, localizado em São José do Campestre, com 5,9%; Brejo, localizado em Olho-d'Água do Borges, com 7,39%; Marechal Dutra (Gargalheiras), localizado em Acari, com 7,39%; Boqueirão de Parelhas, localizado em Parelhas, com 7,89%; e Tourão, localizado em Patu, com 9,2%. Em 2021, 5 reservatórios monitorados pelo Igarn já estavam com volumes inferiores aos 10% da sua capacidade.