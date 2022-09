Cosern recolhe mais de 6,6 toneladas de cabos e fios irregulares da rede elétrica do estado

O volume de cabos e fios irregulares de telecomunicações extraídos dos postes da Neoenergia Cosern ultrapassou as 6,6 toneladas.

O número é referente às inúmeras etapas da Operação Ordenamento, desenvolvidas de janeiro a julho de 2022 em todos os municípios do Rio Grande do Norte, e representa aumento de 209% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

O objetivo das ações integradas é reforçar a segurança da população, prevenir acidentes e garantir o fornecimento de energia sem interrupções às residências, hospitais e empreendimentos comerciais e de lazer.

As cidades com equipamentos irregulares identificados na rede elétrica são: Arês, Assu, Barcelona, Carnaubais, Ceará-Mirim, Doutor Severiano, Florânia, Guamaré, João Câmara, José da Penha, Macau, Mossoró, Nísia Floresta, Portalegre, São Gonçalo, São José de Mipibu, São Miguel, São Tomé, São Vicente, Senador Elói de Souza e Vila Flor.

Conforme levantamento da Superintendência de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Cosern, ao longo de todo o ano de 2021 foram retiradas 5,28 toneladas desses equipamentos nos mais de 840 mil postes de baixa e média tensão da companhia espalhados por todo o estado.

A Operação Ordenamento é realizada ao longo de todo o ano e visa, também, reduzir a poluição visual, evitar o desgaste das estruturas da concessionária e identificar ligações à revelia de cabos de telecomunicação na rede de energia elétrica.

“Ao longo deste ano potencializamos as ações de ordenamento após identificarmos, em nossas inspeções, muitas irregularidades do ponto de vista técnico e de segurança. Segurança é o principal valor do Grupo Neoenergia. Diante disto, adotamos ações que propiciam um ambiente seguro para nossos colaboradores bem como para a sociedade. Ordenar a rede é ser proativo, é atuar antes que algum acidente ou incidente possa acontecer”, ressalta o superintendente de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Cosern, Júlio Giraldi.

Os itens extraídos, em sua totalidade, pertencem às empresas de telecomunicações (telefonia e internet). Essas empresas precisam seguir regras impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Anterior à instalação dos equipamentos nos postes, seguindo a legislação em vigor para o setor, as empresas de telecomunicações precisam encaminhar os projetos e aguardar a análise da concessionária que resultará na aprovação, ou não, da execução da instalação.

As empresas podem acessar a nota conjunta da Aneel, Anatel e ANP aqui: https://bit.ly/3KpxG6a

Nos casos em que forem identificados pontos de fixação ou equipamentos instalados clandestinamente ou cabos que possam causar risco à segurança, tanto da população quanto ao fornecimento de energia (como fios descascados ou rompidos, vão baixo, repetidoras, mão francesa, cabos descumprindo as distâncias de segurança etc.), a instalação irregular será retirada pela Neoenergia Cosern imediatamente.

“Sempre que ordenamos, retiramos o que põe em risco a população e o que impacta a nossa rede como fios partidos e redes de telecomunicações fora da norma de altura, por exemplo. Elas podem causar acidentes no trânsito, defeitos na rede de energia elétrica e, ainda, causar situações periculosas para quem a opera. Além disso, retiramos os cabos que não tem permissão da concessionária, dada a situação de clandestinidade. Com tais ações, ratificamos nosso compromisso com a sociedade em manter um ambiente seguro, ordenado e com menos poluição visual”, frisa Júlio Giraldi.