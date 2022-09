Justiça Eleitoral aprova 504 candidaturas no estado; 21 foram indeferidos para o pleito de 2022

A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte encerrou nesta segunda-feira (12), o prazo para que todos os pedidos de registro aos cargos de governador, vice-governador, senador, suplentes, deputados federais e estaduais fossem julgados.



Ao todo, o Rio Grande do Norte teve 504 candidaturas consideradas aptas e tem outras 7 candidaturas deferidas com recursos e 7 indeferidas com recurso, segundo dados do TRE/RN.

32 candidaturas foram consideradas inaptas, para concorrerem aos cargos de deputado estadual, federal e suplente. Desse total, 10 casos são de candidatos renunciaram às suas candidaturas.

21 candidatos tiveram as candidaturas indeferidas por: inelegibilidade, ou ausência de documentos necessários para a candidatura.

As renúncias não significam necessariamente que a saída total dos candidatos do pleito. É que, em alguns partidos, houve trocas. No UP, por exemplo, os suplentes ao Senado renunciaram às candidaturas iniciais para trocar a ordem de primeiro e segundo suplente entre si.

As 9 candidaturas registradas para disputa ao governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2022 também foram aceitas, assim como todas as 10 candidaturas ao Senado, no estado.

Isso significa que o judiciário considerou todos os postulantes cumpriram os requisitos legais para serem candidatos e estão aptos a concorrer ao cargo.