Os cinco grandes jogadores que nunca jogaram uma Copa do Mundo

Sempre que se aproxima uma Copa do Mundo, temos grandes jogadores que ficam de fora do campeonato mais prestigiado do futebol, por diversos motivos. Assim, vamos rever alguns craques que nunca jogaram esta competição:

1. Alex, em 2002: um dos casos que sempre é lembrado. Apesar de ter feito todo o ciclo e jogado olimpíadas, Copa América e eliminatórias, o jogador foi preterido na última hora. Felipão até hoje se limita a dizer que precisava levar mais meias marcadores, o que não era uma característica do craque, que vivia seu auge, e o ex-atleta se ressente até os dias de hoje.

2. Di Stéfano, em várias oportunidades: o grande craque do Real Madrid não disputou as copas de 1950 e 1954 porque a Argentina não se classificou. Em 1958, teria nova oportunidade, mas não foi convocado por jogar na Espanha (algo comum na época). Em 1962, o astro também poderia ter jogado pela Espanha, mas uma lesão o tirou da disputa no último momento.

3. George Best: o lendário jogador do Manchester United nunca esteve perto de disputar uma copa, simplesmente pelo fato de a Irlanda do Norte nunca se classificar para a competição e também ser um país com pouca tradição no futebol.

4. George Weah: o único africano a ganhar uma bola de ouro até o momento, a exemplo de Best, jogava numa seleção pouco expressiva, a da Libéria, que nunca deu a ele uma chance de entrar neste campeonato.

5. Arthur Friedenreich: tido como o primeiro craque do Brasil, o jogador teria sua única oportunidade em 1930, mas devido a um racha entre as federações paulista e carioca, ficou de fora, já que nenhum jogador que atuou por times paulistas foi convocado.

