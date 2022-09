Zona rural de Governador volta a receber atendimento por meio da Unidade Móvel de Saúde

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, resgatou a Unidade Móvel de Saúde e retomou, nesta terça-feira (13), os atendimentos na zona rural do município.

A primeira localidade a receber os serviços foi o Sítio Horizonte, incluindo consultas médicas, vacinação e distribuição de medicamentos da Farmácia Básica.

A ação da gestão do prefeito Dr. Artur Vale contou com a participação do médico Thiago Souza, da enfermeira Simone Souza, da técnica de enfermagem Cimara Costa, do agente comunitário de saúde Gunnerme Gomez e do coordenador municipal de Atenção Básica Luiz Ernesto.