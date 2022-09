Inscrições no Passeio Ciclístico na Semana Nacional de Trânsito seguem até a quinta, 15

As inscrições para o Passeio Ciclístico na Semana Nacional de Trânsito seguem abertas até quinta-feira (15). Promovido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), o passeio acontecerá no próximo domingo (18), com largada na avenida Rio Branco, ao lado do antigo Fórum Municipal Dr. Silveira Martins.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site oficial do evento: passeiociclistico.prefeiturademossoro.com.br. Serão abertas 550 inscrições para o passeio. Os participantes vão receber camiseta personalizada do evento, brindes e medalhas, mediante a troca de 2 kg de alimentos.

O passeio tem como proposta alertar a população sobre a necessidade de um trânsito harmônico e seguro. Além de estimular o uso de bicicletas como atividade física/esportiva, na perspectiva da saúde e bem-estar, possibilitando uma alternativa de transporte, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável.

A troca dos alimentos pelo kit do passeio será realizada de forma única e exclusiva neste sábado, 17 de setembro, entre 7h e 12h, no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. O inscrito deverá apresentar um documento oficial com foto para confirmar a participação e retirar o kit.

No domingo (18), o passeio terá como ponto de partida o Corredor Cultural, ao lado do antigo Fórum, localizado na avenida Rio Branco, com concentração às 6h e largada às 6h30.