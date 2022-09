Furto de fios de cobre deixa mais de 1.200 residências sem energia na zona rural de Grossos

Segundo informações da Cosern, os criminosos conseguiram furtar cerca de 16 vãos de cabos (1600 metros), nos postes que ficam as margens da estrada vicinal de acesso a comunidade de Córrego, pelas salinas artesanais. No mesmo local onde foi registrado furto há menos de um mês. A PM foi acionada por moradores, realizou rondas na região, mas ninguém foi preso. Ao longo do ano de 2021, a Neoenergia Cosern registrou 1.228 interrupções no fornecimento de energia elétrica provocadas por furto de cabos da rede elétrica em todo o estado.