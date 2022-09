Inscrições no Passeio Ciclístico da Semana de Trânsito esgotaram em tempo recorde

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) abriu 550 vagas para o passeio. Inicialmente, as inscrições seriam encerradas nesta quinta-feira (15), mas grande procura acabou as esgotando em tempo recorde. O próximo passo dos inscritos é fazer a pré-confirmação no evento, que acontecerá no domingo (18), através do e-mail enviado. Em seguida, deve ser realizada a troca dos alimentos pelo kit do passeio neste sábado, 17 de setembro, entre 7h e 12h, no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini.