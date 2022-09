UFRN é escolhida para realização do próximo concurso do CBM/RN. O contrato foi publicado na na edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE). O concurso foi anunciado em janeiro de 2022 pela governadora Fátima Bezerra. Haverá vagas para Praça Bombeiro Militar e Oficial de saúde Bombeiro Militar, bem como processo seletivo interno para Curso de Formação de Comandante de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN).

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte definiu a banca que ficará responsável pela organização, planejamento e execução do próximo concurso do órgão.

De acordo com o Processo nº 08810071.000230/2022-62 - SEI, publicado na edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE), a Universidade Federal do RN, por meio do Núcleo Permanente de Concurso, irá realizar o próximo certame.

O prazo de vigência do contrato com a UFRN é de 12 meses consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura. O valor total do contrato é de R$1.027.500,00 (um milhão e vinte e sete mil e quinhentos reais).