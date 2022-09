Idema confirma surgimento de manchas de óleo no Litoral Sul do RN

Manchas de óleo voltaram a ser encontradas na manhã desta quinta-feira (15) em praias do Litoral Sul do Rio Grande do Norte, segundo confirmou o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

As autoridades ambientais do estado ainda não sabem se o material é do mesmo tipo que apareceu no litoral do estado no segundo semestre de 2019.

Segundo o Idema, na manhã desta quinta-feira (15), a população detectou a presença de resíduos nas praias da Mina, em Tibau do Sul, Sagi, em Baía Formosa, e nas praias de Barreta e Búzios, em Nísia Floresta.

"O Instituto informa que estão sendo adotadas todas as medidas mitigadoras neste momento em relação ao reaparecimento de óleo, por meio das instituições das três esferas municipal, estadual e federal, através do Grupo de Monitoramento integrado pelo Ibama, Marinha do Brasil - Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN), Ministério Público Federal e Defesa Civil Estadual", informou por meio de nota.

Ainda de acordo com o Idema, até o momento, não há como indicar relação dos fragmentos encontrados nas praias com o caso de 2019. "Somente após análise do material coletado é que será possível indicar relação ou não com o episódio anterior", complementa a nota.

O material deverá ser recolhido pelos municípios e passar por análise. Em caso de novos episódios, a população pode acionar o poder público, por meio do Disque 185 (Marinha do Brasil) ou a Defesa Civil - 3232-5155 / 190.