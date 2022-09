Semana Nacional do Trânsito em Mossoró terá como foco a redução de acidentes

De 18 a 25 de setembro, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), promoverá diversas ações durante a Semana Nacional de Trânsito. As atividades evidenciam o cuidado e atenção na perspectiva de um trânsito harmônico e seguro.



Para a abertura da Semana Nacional de Trânsito neste domingo (18), o município promoverá um passeio ciclístico solidário para conscientizar a população sobre a necessidade do respeito e a responsabilidade no trânsito. Com o tema “Juntos salvamos vidas”, o departamento de educação pretende realizar ações em conjunto com toda a sociedade.



Entre as atividades que serão desenvolvidas na semana estão: circuito de palestras em empresas e instituições de ensino; blitze educativas; seminário; e ações educativas em praças do município. A ideia é mobilizar a sociedade em um único objetivo: salvar vidas.



Cledinilson Morais, secretário de Segurança, destaca que as ações serão trabalhadas visando à redução de acidentes. “Vamos realizar diversas ações com contato direto com a população, levando sempre informações em relação à necessidade de trabalhar o respeito e condução segura. Nosso maior objetivo é preservar vidas no trânsito”, disse.



“É extremamente importante dialogar com os condutores e com a população a respeito da atenção no trânsito. O pedestre, ciclista, motorista, motociclista terão a oportunidade de se reunir com nosso departamento e refletir sobre a necessidade de um trânsito mais seguro. A condução segura é fundamental para reduzir o número de acidentes e preservar vidas no trânsito”, explicou