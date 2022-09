Primeiro caso de varíola dos macacos no sistema penitenciário é confirmado no RN

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos (Monkeypox) dentro do sistema prisional do Rio Grande do Norte.

O detento diagnosticado com a doença, está isolado na Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP) e outros cinco detentos que dividiam cela com ele, foram isolados por precaução, mas não apresentam sintomas.

De acordo com a Seap, o exame que confirmou o caso teve resultado publicado nesta quinta-feira (15). O homem está recebendo tratamento médico e passa bem.

A Sesap se pronunciou por meio de nota após a confirmação do caso e confirmou que segue trabalhando em cooperação com os municípios em ações de mitigação e contenção dos casos de Monkeypox no estado.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), o RN tem atualmente 60 casos confirmados da varíola dos macacos.

“A Sesap acompanha de perto, junto às equipes de saúde prisional, os casos suspeitos e confirmado em estabelecimentos prisionais do RN, especificamente em Parnamirim e Caicó, orientando o isolamento e tratamento dos internos”, diz a nota.

Em virtude do aumento de casos confirmados e expansão da doença para cidades de menor porte, a equipe técnica da Sesap está atualizando o Plano de Contingência Estadual, orientando também que as secretarias municipais construam seus planos de ação com base no documento estadual.