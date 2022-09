Sem água há 18 dias, moradores preparam protesto na RN de acesso a cidade

Seis vilas do município de Serra do Mel estão sendo água há 18 dias e preparam um protesto, fechando a RN de acesso, com pneus, galhos e fogo, em protesto contra a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), responsável pelo abastecimento do município.



Já são 18 dias que os moradores das vilas vilas Espírito Santos, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Alagoas e Sergipe, que são abastecidas pelo poço na Vila Mato Grosso, estão sem um pingo d’água nas torneiras devido a falta de manutenção do poço que é de responsabilidade de Companhia.

O pior de tudo, e extremamente lamentável, é que os moradores sequer são informados pela Caern qual a previsão para a regularidade do serviço.

Mesmo diante dos vários apelos, a Companhia não se manifestou. Enquanto isso, a população sofre diante da falta d’água.

Os moradores estão se organizando para realizar novo protesto, fechando a RN de acesso ao município, com galhos, pneus e fogo.

A Serra do Mel

O município de Serra do Mel têm mais ou menos 12 mil habitantes, divididos em 23 vilas, sendo que uma administrativa e as demais rurais. A área central é composta pelas vilas Rio Grande do Norte e Brasília. As demais vilas ficam espalhadas nas regiões norte, sul, leste e oeste. É abastecida com água da adutora Jerônimo Rosado e poços tubulares perfurados nestas vilas.