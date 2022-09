RN registra melhora na aprendizagem de língua portuguesa e matemática

A aprovação automática na pandemia e baixa participação dos estudantes no SAEB provocaram distorções e impedem uma comparabilidade entre redes de ensino por meio do IDEB. Somente seis estados brasileiros apresentaram crescimento na aprendizagem no ensino médio. O RN é um deles.

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer começou a receber, no início da tarde de ontem (16), os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que servem de base para a aferir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que nesta edição é relativo ao ano de 2021. De acordo com o Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), a totalidade dos dados dos estados será conhecida ao longo dos próximos dias, permitindo análises mais profundas do quadro educacional no RN.

Apesar das ponderações de especialistas alertando para as distorções e não comparabilidade do IDEB, em virtude da diversidade na apuração dos dados realizada no período de pandemia, em especial a aplicação da aprovação automática em alguns entes federados, aproveita-se, este resultado, para um aprofundamento da análise destas circunstâncias e para reflexão das suas causas e busca de ações, visando a correção de rumos para a melhoria de desempenho da rede estadual.

Destaca-se que as escolas das redes de ensino do RN, especificamente as que dispõe de ensino fundamental (anos finais) e ensino médio, registraram avanços na proficiência em língua portuguesa, com ganhos de +13,8 e +10,9 pontos respectivamente, e na aprendizagem da matemática, com ganhos de +9,3 e +8,6 pontos em cada etapa de ensino. Por sua vez, o ensino fundamental anos finais da Rede Estadual obteve crescimento na aprendizagem de +6,4 em língua portuguesa e + 0,4 em matemática. No ensino médio a rede estadual cresceu +4,4 em língua portuguesa e 0,8 em matemática. Somente seis estados brasileiros avançaram no aprendizado em matemática e língua portuguesa ao mesmo tempo. O RN é um deles. Estamos entre os quatro únicos que cresceram. Ainda longe da meta, mas no caminho certo.

O IDEB é composto pelos componentes aprendizagem (IN) e progressão (IP). Enquanto nosso estado demonstrou crescimento na média da aprendizagem, superior a oito estados brasileiros, nosso vetor IP apresentou percentual de aprovação de 75%, bem inferior a um conjunto de estados que optaram por um Continuum em 2021/2022, com aprovações automáticas em 2021 próximas de 100%, alavancando e, ao mesmo tempo, distorcendo seus IDEB, por isso, inadequados para comparações entre entes federados.

No que diz respeito ao IDEB do RN como um todo, fugindo um pouco à sua progressão histórica, os anos iniciais do ensino fundamental obtiveram 5,0 pontos, registrando uma leve diferença de -0,2 pontos em relação à edição anterior (2019), enquanto os anos finais avançaram +0,3 pontos, passando de 4,1 em 2019 para 4,4 em 2021.





O ensino médio, por sua vez, em nível de Estado, oscilou de 3,5 em 2019 para 3,4 em 2021. Isso mantêm os indicadores nos mesmos patamares já observados em edições anteriores. O mesmo pode-se dizer quando se trata especificamente da rede estadual, em que ocorreu uma oscilação de -0,2 nos anos iniciais do ensino fundamental, ficando com 4,7 pontos, e de -0,4 no ensino médio, ficando com 2,8 pontos. Por seu turno, os anos finais do fundamental registraram um acréscimo de +0,3 pontos, passando para 3,9.

As avaliações do SAEB foram aplicadas no fim de 2021, quando, em razão da pandemia, muitas escolas públicas ainda não estavam realizando atividades 100% presenciais, ou haviam acabado de promover este retorno. Obviamente, esse cenário atípico impactou, de forma distinta, a taxa de participação dos estudantes conforme a realidade de cada escola, o que também repercute nos resultados apurados, conforme observa o próprio INEP.

“Pedagogicamente, a ausência dos alunos pode criar vieses de interpretação da real condição do processo de ensino-aprendizagem nas escolas de todo o Brasil, ao longo dos dois últimos anos, com possíveis impactos na série histórica do Saeb”, afirmou o instituto em carta.

No RN, por exemplo, as escolas de ensino médio em tempo integral e as que ofertam educação profissional, com histórico de bom desempenho tiveram dificuldades para a participação de 80% dos alunos, a média de participação nacional foi de 73% , e somente uma, das 59 de tempo integral teve sua nota computada, claramente reduzindo a média do Estado.

“Mesmo considerando crescimento constante na aprendizagem entre 2013 e 2021, nossos indicadores e posição no ranking nacional sempre foram desafiadores, tornando-se necessário um impulso mais acelerado para o atingimento de desempenho acima da média nacional e mais próximo da meta estabelecida para o IDEB. Esse é o caminho que buscamos no RN”, frisa Getúlio Marques, secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer.

A implementação em curso, do Programa Nova Escola Potiguar, PNEP, com construção de 12 IERN, 10 novas escolas, 160 escolas reformadas ou reparadas, reatualização nas formações de gestores na rede; a formação de docentes sintonizada com a Base Nacional Comum Curricular; a valorização dos profissionais da educação e das suas condições de trabalho, especialmente a reorganização das cargas horárias priorizando o trabalho em uma única escola; a ação de recuperação e melhoria da infraestrutura física com manutenção em todas as escolas; a aquisição de equipamentos e laboratórios para escolas; a ampliação do número de escolas em tempo integral; a integração da educação básica com a técnica e profissional em todos os níveis e modalidades; a melhoria da assistência estudantil, alimentação e transporte escolar; a implementação e ampliação da literacia digital, Internet banda larga em todas as escolas, notebooks para os profissionais da educação, chromebooks nas salas de aula; e fortalecimento do regime de colaboração com os municípios, são ações que já se encontram em curso no âmbito da rede estadual.

Desde 2013 o indicador de aprendizagem da rede estadual do RN no ensino médio, apresenta taxa de crescimento positiva, mais acelerada a partir de 2019. Merece destacar que neste ano de 2021 somente quatro estados brasileiros apresentaram crescimento da aprendizagem no ensino médio, nossa obrigação constitucional, e o RN foi um deles. Para consolidar e sustentar o salto de desempenho está em curso o esforço para unir a comunidade escolar, gestores, professores, técnicos, estudantes e familiares para buscarmos fortalecer a cultura da aprendizagem em contraponto à cultura da reprovação.