Passeio com 550 ciclistas abre a Semana Nacional do Trânsito em Mossoró-RN

A manhã deste domingo (18) foi para cuidar da saúde e exercitar a consciência sobre um trânsito mais seguro para todos. Foi quando da realização do passeio ciclístico promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Público, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), evento que marcou a abertura da Semana Nacional do Trânsito em Mossoró.

No total, 550 inscritos para o evento e mais outras dezenas de ciclistas que não conseguiram se inscrever, percorreram 10 km de ruas e avenidas do centro da cidade e bairros próximos, se divertindo e praticando saúde.

No percurso, os ciclistas contaram com duas paradas para reidratação, quando tiveram água e frutas à disposição de todos. Ao final do trajeto, concluído no mesmo ponto de largada, ao lado do antigo fórum, na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, centro da cidade, todos os ciclistas receberam medalha como lembrança de sua participação no evento deste ano.

“É a abertura da Semana Nacional de Trânsito e a Sesdem preparou uma série de atividades, como palestras, blitzen educativas, entre outras ações. E esse passeio ciclístico abre essa semana de conscientização para redução de acidentes e vítimas no trânsito”, resumiu o Cledinílson Morais, secretário de segurança do Município.