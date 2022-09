Primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores do RN será paga no dia 30 de setembro. O pagamento do décimo seguirá os mesmos critérios do pagamento da folha mensal com o adiantamento de 30% da gratificação natalina para quem ganha até R$ 4 mil, brutos, e todo o pessoal das forças de segurança, independente de faixa salarial. Quem ganha acima de R$ 4 mil receberá a primeira parcela de 30% no dia 30 de novembro. Os 70% restantes serão depositados em dezembro, quitando, assim, o pagamento do 13° da totalidade dos servidores.

FOTO: REPRODUÇÃO