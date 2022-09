Confira como é a preparação profissional para trabalhar em embarcações marítimas

A Prefeitura de Grossos e a Agência da Capitania dos Portos abriu inscrições para o curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – nível 1 (CFAQ-MAF/ MMA).

O curso é uma parceria com a Capitania e será ministrado pela Marinha do Brasil. Está previsto para iniciar dia 04 de outubro nas dependências do Polo (UAB) Educa Grossos, a partir das 07:30h.

Durante o curso, os alunos serão qualificadas para exercerem atividades marítimas profissionais para atuarem como auxiliares na condução de embarcações, bem como desempenharem funções na operação e manutenção de praças de máquinas. Durante os módulos teóricos, serão abordados temas relativos às normas de segurança da navegação, noções de primeiros socorros, prevenção da poluição hídrica e consciência ambiental.

No último dia 14, os inscritos no curso fora submetidos ao teste físico que aconteceu na Ufersa, composto de: 25 metros de natação sem limite de tempo e permanência flutuando, sem qualquer auxílio, com duração de dez minutos. Vinte e três candidatos foram aprovados e estão aptos a participar da formação.

Para a prefeita Cinthia Sonale, a parceria com a Capitania dos Portos reforça a profissionalização da prática marítima presente no município de Grossos.

“A cidade de Grossos tem o privilégio de ser banhada pelas águas do rio e das praias, e a parceria do Polo Educa Grossos, que é uma instituição importante e de grande visibilidade, com a Capitania dos Portos de Areia Branca veio para somar e contribuir de forma ímpar, pois entramos com toda a logística e a Capitania com todas as orientações e ensinamentos que nossa população precisa para iniciar um novo empreendimento e também para ingressar na vida marítima”, enfatizou.

O curso é uma exigência da Marinha do Brasil para todos os profissionais que atuam nos rios em todo o país. Em Grossos, desde o início da parceria, três turmas foram formadas e cerca de 60 alunos foram capacitados.

Atualmente a prefeitura está com inscrições abertas para mais um curso, desta vez para formação de Aquaviários – Pescador Profissional (CFAQ-POP 1 / MOP 1). Serão 30 vagas disponíveis e as inscrições estão abertas até o dia 10/10 no Polo Educa Grossos das 07h às 11h ou através do telefone da Capitania dos Portos 3332-2211.