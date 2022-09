Trânsito é vida: Prefeitura inicia mobilizações com blitze educativas em várias regiões de Mossoró

Na Semana Nacional de Trânsito, agentes de educação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) promovem várias mobilizações com objetivo conscientizar a população sobre condução segura. Entre as atividades estão as blitze educativas, que visam chamar atenção do condutor sobre o alto índice de acidentes e a necessidade da cultura do respeito e da responsabilidade no trânsito.



Nesta quarta-feira (21), as equipes de educação para o trânsito do município, em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Segundo Distrito de Polícia Rodoviária Estadual, realizaram blitz educativa na avenida Lauro Monte, bairro Santo Antônio.

Maribel Oliveira, coordenadora de ações de educação para o trânsito da Sesdem, enfatiza a necessidade da atenção e do respeito às leis de trânsito. A pedagoga explica que as mobilizações são importantes para evidenciar que no trânsito, a condução segura é primordial para diminuir o número de acidentes.



“A blitz é mais uma ação do município dentro da programação da Semana Nacional de Trânsito. Os condutores estão passando pela blitz e recebendo o kit com informativos para justamente lembrar da segurança no trânsito. Todo o sistema nacional de trânsito trabalha a proposta visando a redução de acidentes”, explicou Maribel Oliveira.



O motorista Erocides Bezerra destacou a importância da ação na perspectiva de evidenciar os cuidados e atenção no trânsito. “Muito importante a ação, principalmente no tocante à educação. Nos sentimos mais informados através da ação. Importante para manter o trânsito mais seguro e educado”, disse.

“Estamos passando as orientações aos condutores para que eles possam refletir os seus comportamentos no trânsito. Então, as mobilizações são intensificadas na Semana Nacional de Trânsito com a proposta de conscientizar a população sobre a atenção no trânsito”, disse o agente de trânsito Barra Neto.



Nariana Regis elogiou a iniciativa da Prefeitura de Mossoró na promoção das ações de educação para o trânsito. “Ação extremamente importante, porque a educação para o trânsito começa com as crianças. Inclusive, estou muito feliz com essa parada hoje, vejo que o trabalho está sendo feito com a proposta de uma educação para o trânsito cada vez melhor”, disse.