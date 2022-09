Provas do concurso da ALRN acontecerão no próximo domingo, 25. Com o total de 47 vagas, distribuídas entre os níveis médio e superior, o processo seletivo acontecerá nos municípios de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Os salários variam de acordo com os cargos, podendo chegar até R$ 8,3 mil, e há reserva de 20% das vagas para pessoas negras, seguindo recomendação para cumprimento da Lei Estadual 11.015/2021. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.

De acordo com o edital, as vagas disponibilizadas no certame são as seguintes: Processo Legislativo (nível superior em qualquer área) - 10 vagas; Arquitetura (graduação na área) - 1 vaga; Contabilidade (graduação em Ciências Contábeis) - 3 vagas; Engenharia Civil (graduação) - 1 vaga; Engenharia Elétrica (graduação na referida área) - 1 vaga; Medicina (graduação em Medicina e especialização em Cardiologia) - 1 vaga; Administração (graduação na área) - 3 vagas; Tecnologia da Informação (graduação na área ou qualquer curso superior com pós-graduação em TI) - 4 vagas.

Os salários variam de acordo com os cargos, podendo chegar até R$ 8,3 mil, e há reserva de 20% das vagas para pessoas negras, seguindo recomendação para cumprimento da Lei Estadual 11.015/2021. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.

O edital e seus anexos (1 e 2) podem ser acessados no endereço https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=421.