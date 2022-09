Prefeitura de Grossos promove campeonato de futsal nesta quinta, 22

O campeonato municipal de futsal de Grossos inicia nesta quinta, 22, a partir das 20h, na quadra Geovane Brito. A competição, que reúne 10 equipes da cidade e vai até o dia 11 de novembro, é mais uma realização do governo Cinthia Sonale voltada para o esporte local.



“Incentivar a prática do esporte é uma ação que traz resultados positivos para a saúde e qualidade de vida das pessoas, razão pela qual investimos com frequência na promoção de atividades nessa área”, destacou a prefeita.



O evento esportivo, um dos maiores do município, terá sua premiação em dinheiro, contemplando o primeiro e segundo colocados, respectivamente, com R$ 4 mil e R$ 2 mil. As partidas do campeonato ocorrerão às terças e quintas sempre a partir de 8h da noite.