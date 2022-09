Sesap atualiza Plano de Contingenciamento da Varíola dos Macacos no estado

A equipe técnica da Secretaria Estadual da Saúde Pública (Sesap) atualizou o Plano de Contingenciamento da Monkeypox no estado. O novo documento leva em consideração a notificação recente de casos do vírus infectocontagioso no estado, em especial nas orientações aos municípios de menor porte.



De acordo com o boletim mais atualizado do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do RN (CIEVS-RN), o estado conta com 67 casos confirmados em 12 municípios, espalhados por Região Metropolitana de Natal, Agreste, Seridó, Oeste, Central e Alto Oeste, incluindo neste total ainda caso em unidade prisional.



"Diante da nova dinâmica da doença no estado, identificamos a necessidade de atualizar o plano, com ampliação das orientações aos municípios, principalmente aqueles menores que já tiveram casos registrados. A Sesap está acompanhando de perto e dando todo o apoio, dentro da linha de cuidado que foi montada para atender as ocorrências de Monkeypox", explicou Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap.



O plano traça estratégias desde a identificação de casos, procedimentos de notificação, rastreio e monitoramento dos contatos, até as ações de atenção básica e tratamento, incluindo orientações para as equipes de saúde prisional e para o cuidado à população em situação de rua.



O novo documento substitui a primeira versão do plano, publicado no início da segunda quinzena de agosto passado.