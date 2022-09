Saiba como proceder em caso de diagnóstico positivo de monkeypox. O Rio Grande do Norte tem 68 casos confirmados de monkeypox, de acordo com o boletim mais recente. Conforme explica a Sesap, é importante informar a população em geral de que a monkeypox pode se espalhar para qualquer pessoa por meio de contato próximo, pessoal. Várias medidas podem ser adotadas para evitar a contaminação, como higienizar com frequência as mãos com álcool 70% ou com água e sabão, evitar contato próximo com pessoas que possam apresentar quadro clínico compatível, evitar compartilhamento de objetos, incluindo roupas de cama e toalhas, e reduzir o número de parceiros sexuais nesse momento.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública emitiu nesta sexta-feira (23) uma Nota Informativa sobre as medidas que devem ser adotadas ao se diagnosticar um caso suspeito ou confirmado de monkeypox. As informações são voltadas a profissionais de saúde e à população em geral.

Conforme explica a secretaria, é importante informar a população em geral de que a monkeypox pode se espalhar para qualquer pessoa por meio de contato próximo, pessoal.

Várias medidas podem ser adotadas para evitar a contaminação, como higienizar com frequência as mãos com álcool 70% ou com água e sabão, evitar contato próximo com pessoas que possam apresentar quadro clínico compatível, evitar compartilhamento de objetos, incluindo roupas de cama e toalhas, e reduzir o número de parceiros sexuais nesse momento.

Toda pessoa que apresente quadro clínico suspeito de monkeypox deve manter isolamento e evitar compartilhar objetos de uso pessoal, até que seja excluída a suspeita, ou até que as lesões tenham desaparecido por completo. As pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas devem ficar alertas aos sintomas para que possam ser diagnosticadas e isoladas.

O Rio Grande do Norte tem 68 casos confirmados de monkeypox, de acordo com o boletim mais recente.