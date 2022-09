Segurança do RN contará com sistema para unificar informações sobre ocorrências nas eleições

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte contará com um apoio extra para fiscalizar as ocorrências durante as eleições 2022 no estado.

Conforme explica o comandante do CPR 1, Coronel Walmary Costa, as forças de segurança irão utilizar um sistema que irá unificar as informações sobre as ocorrências envolvendo o pleito no RN.

O sistema, desenvolvido pelo Coronel Macedo, será utilizado, inicialmente, nos dias 1º e 2 de outubro (véspera e dia da votação), de forma que quaisquer ocorrências ligada às eleições poderão ser acessadas em tempo real por toda a força de segurança do estado, bem como pela Justiça Eleitoral e o Ministério da Justiça, em Brasília.

Na próxima segunda (26), os comandantes irão se reunir, em Natal, com o secretário de segurança do RN, bem como com o comandante geral da PM, para implantação do sistema.

Ainda segundo o Coronel Costa, os policiais irão receber todas as informações necessárias para utilização do sistema, bem como um policial de cada comando deverá ser designado para operá-lo.

“O sistema vai facilitar bastante para que todos nós possamos ter uma comunicação mais rápida, muito mais eficiente, para que a gente conduza bem o pleito eleitoral”, explica o coronel.