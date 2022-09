Guarnição do 2º Batalhão da PM consegue salvar vida de homem que seria executado em Mossoró

De acordo com o Capitão Luiz Almeida, Comandante da 1ª Cia, populares acionaram a PM por meio do Ciosp, informando que haviam avistado um homem amarrado, em uma localizada da comunidade Alagoinhas. Chegando ao local, uma equipe do GTO confirmou o fato. A vítima teria sido sequestrada na região dos Abolições e levada para ser executada no local, posteriormente. A PM acredita que trata-se de desavença entre membros de facções rivais. O homem não quis ir à delegacia prestar queixa da ocorrência.