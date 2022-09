A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta segunda-feira (26), no km 48 da BR 110, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, um veículo do modelo Audi A4 2.0T, de cor azul.

A apreensão se deu em virtude de mandado de busca e apreensão, a fim de ser realizado o Arresto, pelo fato do veículo ser material probatório em Ação Penal decorrente do crime de Estelionato.

A equipe PRF entregou o veículo ao Delegado titular do município de Russas/CE - responsável pelas investigações.