Carro de luxo apreendido em Mossoró estava em nome de uma doméstica, usada como laranja

A Polícia Civil do Ceará, em um trabalho conjunto com a Polícia Federal no Rio Grande do Norte, apreendeu um veículo do modelo Audi A4 2.0T, de cor azul, em uma residência do bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró.

O veículo possuía um mandado de busca e apreensão, expedido pela justiça do Ceará, como parte de um material probatório em Ação Penal decorrente do crime de Estelionato.

De acordo com informações do Delegado Kaio Coelho, titular da Delegacia de Polícia Civil de Russas/CE e responsável pelas investigações, o crime era realizado por meio de falsas promessas de investimento em criptomoedas. As vítimas repassavam o dinheiro para o estelionatário e ele não fazia o investimento.

Ao todo, 5 pessoas foram vítimas do golpe. Uma delas investiu mais de R$ 140 mil e as outras quatro perderam o valor de R$ 40 mil cada.

Na residência, que pertencia a mãe do investigado, também foram apreendidos smartphones, pen drives; HD externo e um notebook.

Ainda segundo o delegado, a justiça determinou a apreensão dos bens para a obtenção de provas para os autos do inquérito.

O veículo estava em nome de uma doméstica, possivelmente mais uma das vítimas do golpe. O investigado não foi encontrado no local. O nome dele não será divulgado, para não atrapalhar as investigações.

O veículo foi entregue pela equipe da PRF ao Delegado Kaio, no município de Russas/CE.