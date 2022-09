Cosern prepara guia com orientações de segurança sobre incêndios próximos à rede elétrica. Cosern prepara guia com orientações de segurança sobre incêndios próximos à rede elétrica

Os casos mais recentes de queimadas registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) no Rio Grande do Norte chamam a atenção para a necessidade do reforço nas medidas de segurança, principalmente quando essas ocorrências são próximas da rede elétrica.

A Neoenergia Cosern preparou um guia com orientações de segurança para evitar queimadas, que ocorrem mais comumente nos meses mais quentes do ano – setembro a dezembro – às margens de rodovias, áreas rurais e canaviais.

Provocados de forma intencional ou acidental pelo homem ou pela combinação de calor, baixa umidade e os ventos fortes desse período, as queimadas acendem o alerta para as equipes de plantão da Neoenergia Cosern. Além do risco de acidentes com queimaduras, elas podem atingir a rede elétrica, danificar cabos e estruturas e provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os casos mais recentes registrados pelo CBMRN foram na zona rural de Areia Branca, na Comunidade Redonda, às margens da RN-404.

As equipes dos Bombeiros precisaram de três horas para controlarem as chamas, que não atingiram as áreas residenciais ou parques eólicos na região.

Em Mossoró, ao longo deste mês de setembro, os Bombeiros atenderam a ocorrências de incêndio em matagais nos Bairros Abolição e Santo Antônio, áreas bastante povoadas no município.

Em alguns casos, além do inconveniente da interrupção no fornecimento de energia elétrica e no risco para a segurança da população, as queimadas também resultam em danos incalculáveis para o meio ambiente. Há perda de vegetação, morte de animais e poluição do ar.

Veja as principais orientações de segurança da Neoenergia Cosern:

Evite queimar lixo doméstico em quintais ou em frente à sua casa, pois o fogo pode se espalhar pela vegetação seca das proximidades e atingir a rede elétrica;

Não plante cana-de-açúcar, eucalipto e outras espécies de árvores frutíferas ou ornamentais de grande porte sob as linhas de transmissão e redes de distribuição. A vegetação pode tocar na fiação, causar acidentes e o desligamento da linha;

Tenha sempre muito cuidado ao manusear galhos e cipós, mantendo uma distância segura da rede elétrica;

Antes de cortar galhos de árvores, verifique se esses não estão em contato ou próximos da rede elétrica (nessa situação, ligue para o telefone 116 e solicite o serviço);

Mantenha atenção à rede elétrica ao usar máquinas agrícolas, respeitando a distância para evitar acidentes durante o deslocamento ou manutenção no maquinário;

Os estais (cabos de aço que auxiliam a sustentação do poste) nunca devem ser retirados para abrir espaço para plantação, por exemplo;

Nunca estacione a colheitadeira debaixo da rede elétrica;

Abaixe as barras do pulverizador ao passar embaixo dos fios;

Atenção ao regular o equipamento de irrigação em áreas próximas a redes elétricas. Se o jato de água atingir os fios, pode ocorrer curto-circuito;

Em caso de acidente com a rede elétrica, ligue imediatamente para a Neoenergia Cosern, no telefone 116;

O telefone do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte para emergências com incêndios e queimadas é 193.

Denúncias sobre queimadas podem ser realizadas através do IBAMA pelo telefone – 0800-061-8080