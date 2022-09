PF prende no aeroporto de Natal empresário condenado por contrabando

O homem, de 53 anos, foi sentenciado a 4 anos de reclusão em regime fechado, por crime praticado no ano de 2008, acusado de ter introduzido ilegalmente produtos eletrônicos no território nacional. A localização do apenado, que foi abordado quando desembarcava de um voo que teve origem em Curitiba/PR, aconteceu após investigações conjuntas realizadas com apoio de policiais federais em PE e, também, no Distrito Federal.