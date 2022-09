Em Grossos, Projeto Algodão Agroecológico Potiguar conclui primeiro ciclo com produção de 450 kg

Geração de renda no campo em harmonia com o meio ambiente. Essa é a síntese do Projeto Algodão Agroecológico Potiguar que finalizou seu primeiro ciclo em Grossos com uma produção de 450 kg da fibra natural.



A proposta vem sendo executada desde fevereiro deste ano através de uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado, este representado pela Sedraf (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar) e a Emater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), que deram todo o suporte técnico aos produtores locais.



Entusiasta da ideia, a prefeita Cinthia Sonale comentou os resultados positivos da primeira experiência do programa no município. “A produção expressiva dos agricultores grossenses e a venda garantida pelo governo do Estado mostram a viabilidade econômica da iniciativa e os seus reflexos na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Paralelo a isso temos ainda a conscientização ambiental, mais um fator que nos impulsiona a somar esforços para assegurar a continuidade desse trabalho”, explanou a gestora.



Importa ressaltar que o Algodão Agroecológico Potiguar é um projeto piloto, implementado inicialmente em apenas 3 cidades da região, entre as quais Grossos se destaca. No município, foram contemplados moradores dos assentamentos e da comunidade do Boi Morto, que também puderam cultivar milho, feijão e gergelim associados ao plantio do algodão, sendo este vendido por R$3,25 o quilo.