“Aos 45 anos de idade, nunca tinha acontecido algo parecido”, diz Naldo Feitosa sobre ataques o seu carro

O veículo do vereador da cidade de Mossoró foi alvo de disparos de arma de fogo, na madrugada desta quinta-feira (29), em frente a residência onde mora com a família. O vereador contou que acordou por volta das 14h30, com o barulho dos tiros e com o alarme do carro disparando. Ao sair da residência, vários vizinhos já estavam na rua. Naldo diz que não imagina qual tenha sido a motivação do ataque, visto que nunca teve inimizades com ninguém.