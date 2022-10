Governo do RN abre licitação para reconstrução da RN-401 em Guamaré. O trecho da rodovia é de 12 quilômetros e será totalmente reconstruído em parceria com a Prefeitura de Guamaré. A RN-401 é de fundamental importância para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Por ela escoa os derivados de petróleo e gás processados na Refinaria Clara Camarão e distribuídos para o RN e outros estados, e a maior parte da produção de sal marinho. Ela também é fundamental para o turismo e para a política de atração de novos investimentos na região.

O Diário Oficial do Estado publica na edição desta quinta-feira (29) o Aviso de Licitação referente à concorrência 070/2022 tendo como objeto a execução de projeto e obras de restauração e alargamento da rodovia estadual RN-401, a fim de propiciar a reabilitação da via e mantê-la dentro dos padrões de conservação adequados.

O trecho da rodovia é de 12 quilômetros e será totalmente reconstruído em parceria com a Prefeitura de Guamaré.

Conforme Termo de Parceria e Convênio de Delegação de Competência assinado em 27 de junho deste ano, o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura (SIN) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN) fará as obras em 8,4 quilômetros, a partir do entroncamento da BR-406, ficando a prefeitura responsável pelos 3,6 quilômetros restantes.

Assim como a RN-233, que está sendo reconstruída pelo governo entre Assú e Triunfo Potiguar, a rodovia de acesso a Guamaré terá pista de 7 metros de largura (atualmente são seis metros), com um metro de acostamento e meio metro de área de drenagem de cada lado.

“O Governo está investindo mais de 120 milhões em rodovias pertencentes à malha viária do Estado em duas frentes: no Programa de Recuperação de Pontos Críticos, que contempla 29 trechos, como a RNT/BR-226, entre São Vicente e Florânia, e no Programa de Conservação e Manutenção de Rodovias (tapa-buraco). Além disso, planeja para o próximo ano a construção de novas estradas e a reconstrução de rodovias, tendo como modelo a RN-233, consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, diz a diretora-geral do DER/RN, Natécia Nunes.

O recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços para as obras da RN-401 será no dia 04 de novembro de 2022, às 10h00, no auditório da Secretaria de Estado da Infraestrutura/SIN, no Centro Administrativo.

O Edital e anexos poderão ser solicitados exclusivamente através do e-mail: cplsinrn@gmail.com, das 8h às 14 horas, de segunda a sexta-feira.

