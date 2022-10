Furto em sistema de captação do açude Rodeador deixa duas cidades sem abastecimento no RN

O furto de equipamentos das instalações elétricas no sistema de captação de água do açude Rodeador, deixou duas cidade sem abastecimento nesta quinta-feira (29).



As cidades prejudicadas são Umarizal e Rafael Godeiro, localizadas no Oeste potiguar.



Segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) o furto foi descoberto na manhã desta quinta (29) e uma equipe trabalha na substituição de cabos elétricos.



A expectativa da companhia é de que o serviço seja concluído e o sistema seja religado até a tarde do próximo sábado (1º).



Ainda de acordo com a empresa, após religado, o sistema pode levar até 48 horas para normalizar o abastecimento em todas as áreas afetadas.