Governo do RN conclui pagamento dos salários de setembro dos servidores e adianta parcela do 13º

O Governo do Estado conclui, nesta sexta-feira (30), o pagamento salarial de setembro para ativos, inativos e pensionistas. Mais da metade do funcionalismo estadual já recebeu o salário integral na primeira quinzena do mês.

Amanhecerá na conta dos servidores, nesta sexta, os 70% restantes para quem recebe acima de R$ 4 mil e o salário integral dos trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios, totalizando mais de R$ 211 milhões de um total de R$ 552 milhões.

Junto à folha de setembro será depositada também, ao longo do dia, uma parcela de 30% do “décimo terceiro” para a faixa salarial que recebe até R$ 4 mil (valor bruto), além de 30% para a categoria da Segurança Pública, independentemente da faixa salarial.

No último mês de junho, servidores da ativa da pasta de Educação e dos órgãos da administração indireta (Detran, Ipern, Idema, Jucern, Dei e Arsep) receberam 40% do 13º. Com isso, o Governo já adiantou o 13º para 65% do funcionalismo estadual. O restante do “Décimo” será pago até o fim do ano, em data a ser anunciada.