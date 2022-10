"Sou muito grato ao povo de Mossoró", diz Allyson sobre aprovação de 86% de sua gestão

O Instituto Seta/Blog do Barreto aponta que a aprovação do prefeito Allyson Bezerra perante a população mossoroense chega a 86%. Agradeço a toda nossa equipe e secretariado pelo grande trabalho que estamos realizando em Mossoró”, pontuou Allyson. Pesquisa foi realizada nos dias 25 e 26 de setembro, tendo ouvido 600 eleitores, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (RN – 07251/2022). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A gestão municipal do prefeito Allyson Bezerra conta com aprovação de 86% da população mossoroense. É o que mostra pesquisa divulgada nesta sexta-feira (30), pelo Instituto Seta/Blog do Barreto.

“Sou muito grato ao povo de Mossoró pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Não há um dia em que nós não estamos nas ruas trabalhando, nas obras, nos equipamentos públicos, buscando fazer a cada dia mais pelo nosso povo. Agradeço a toda nossa equipe e secretariado pelo grande trabalho que estamos realizando em Mossoró”, pontuou Allyson.

O Instituto Seta ouviu 600 eleitores de Mossoró entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo RN-07251/2022.

Eleito prefeito de Mossoró na eleição de 2020, tendo assumido no início de 2021, o prefeito Allyson Bezerra representa o início de uma nova ordem política administrativa, tendo empregado ao longo destes quais dois anos de gestão um ritmo fascinante de trabalho e resgate de serviços públicos. Apesar dos esforços, o município de Mossoró continua a depender de mais investimentos, em diversas áreas para atender a sua população.

É neste ponto que o atual prefeito demonstra se empenhar tanto na atual campanha para eleger um representante de Mossoró e região na Câmara Federal e outro para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A explicação é que o atraso administrativo e estrutural vivenciado atualmente em Mossoró é em função da classe política que estava no poder.

Estrutura que Mossoró não dispõe e precisa conquistar nos Orçamentos do Estado e da União.

01 - Obras de drenagem

02 - Construir todas as delegacias

03 - Construir 3 batalhões

04 - Construir sede do Itep

05 - Construir Hospital da Oncologia

06 - Construir Hospital Municipal

07 - Construir Hospital Infantil

08 - Construir 3 nos IFs no Oeste da cidade

09 - Reformar dezenas de escolas

10 - Despoluir e urbanizar o Rio Mossoró

11 - Duplicar com viadutos a Av Francisco Mota

12 - Duplicar a Av Leste Oeste

13 - Duplicar a RN 117, com uma via exclusiva e especial para ciclistas e outra para veículos

14 - Construir o Memorial a Santa Luzia

Nas pesquisas, os nomes defendidos por Allyson Bezerra, Jadson Rolin, para a Assembleia Legislativa, aparece entre os possíveis eleitos. Outro instituto de pesquisa, o TS2/TCM aponta que Jadson aparece em primeiro lugar entre os nomes do seu partido, o Solidariedade.





Já o nome indicado pro Allyson Bezerra para Câmara dos Deputados em Brasília, Lawrence Amorim, também aparece entre os possíveis eleitos na pesquisa Seta/Blog do Barreto.





Outro instituto, o Bramane, aponta Lawrence disputando lado a lado com Garilbaldi Alves o primeiro lugar geral. O mesmo aponta a pesquisa TS2/TCM.

Para eleger os dois, Allyson Bezerra não só empenhou sua popularidade, como foi pessoalmente a frente das caminhadas pedindo votos nas ruas de Mossoró nas cidades vizinhas. Ele entende que o benefício vindo para Mossoró, também virá para as cidades vizinhas.