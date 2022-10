Incra entre 113 títulos de terra para assentados no município de Governador Dix Sept Rosado

Foram atendidos com os documentos, 51 moradores da área de reforma agrária. Mais 33 agricultores do assentamento Santo Antônio e mais 21 do Riachão obtiveram os seus títulos no local. Para oito beneficiários da comunidade Maria Cleide, os TDs foram concedidos diretamente na localidade por um servidor da autarquia. Moradoras de Três Marias, emocionadas, Samaria de Souza Góis e Sandra Maria de Souza Batalha relembraram, saudosas, dos pais, José Cícero e Raimunda de Souza, que faleceram recentemente e não realizaram o anseio de serem os proprietários da terra.

Cento e treze famílias do município Governador Dix-Sept Rosado, no Rio Grande do Norte, receberam do Incra os Títulos de Domínio (TD) de seus lotes. A entrega aconteceu nesta sexta-feira (30) no assentamento Três Marias.

Foram atendidos com os documentos, 51 moradores da área de reforma agrária. Mais 33 agricultores do assentamento Santo Antônio e mais 21 do Riachão obtiveram os seus títulos no local. Para oito beneficiários da comunidade Maria Cleide, os TDs foram concedidos diretamente na localidade por um servidor da autarquia.

Moradoras de Três Marias, emocionadas, Samaria de Souza Góis e Sandra Maria de Souza Batalha relembraram, saudosas, dos pais, José Cícero e Raimunda de Souza, que faleceram recentemente e não realizaram o anseio de serem os proprietários da terra.

“É muito gratificante receber este documento, estamos aqui cumprindo o sonho dele”, afirmou Samaria. “É o desejo da família inteira, mesmo no hospital ele falava com esperança sobre o dia de hoje”, completou o genro, Jacosaque de Oliveira Góis.

Para o agricultor Natanael de Moura Felipe, morador do assentamento Santo Antônio desde 2000, o título representa autonomia para complementar a produção. “Estou muito alegre, deixo de ser apenas um agricultor, agora sou proprietário”, frisou.

Segundo a beneficiária Gracinete de Souza Melo (Netinha), ela estava desacreditada se seria atendida com a documentação. “Meu pai me passou esta terra e eu gostaria de deixá-la como herança para meu filho, mas confesso que estava sem esperanças. É um prazer enorme, agora sou só gratidão”, salientou a moradora de Riachão.

Os Títulos de Domínio passam, em caráter definitivo, a posse da terra para os beneficiários da reforma agrária. Além de continuar com seus direitos assegurados pelo Incra, a partir da titulação os agricultores podem ter acesso a créditos da agricultura familiar junto a instituições financeiras.